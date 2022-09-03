Граничащие с Россией страны Евросоюза в ближайшие дни сообщат о возможном ограничении туристических поездок россиян в другие страны ЕС через свои территории.

Об этом сообщил порталу ERR пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

"Если страны договорятся об общем подходе, то министр внутренних дел внесет предложение в правительство для принятия решения", - добавил он.

Напомним, Эстония и другие страны Балтии, а также Финляндия и Польша хотят запретить туристические поездки граждан России в Евросоюз.

Поскольку ЕС после начала войны отменил авиарейсы из России, граждане РФ пользуются наземным транспортом, чтобы попасть в Европу, и въезжают в шенгенскую визовую зону через эти страны.

При этом на уровне Евросоюза решение о запрете принять не смогли.

Ранее мы писали, что, по данным Financial Times, Восточная Европа угрожает самостоятельно сдерживать поток россиян в Евросоюз, пока Брюссель не ужесточит меры.

Также "Страна" сообщала, что в МИД Португалии заявили о том, что Евросоюз может разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян.