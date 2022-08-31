Польша, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел четырех стран.

Поляки и прибалты намерены запретить на национальном уровне выдачу виз гражданам РФ, а также пересечение своей границы с визами других стран Европейского союза.

"Пока они не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы", - говорится в документе.

Заявление опубликовано после того, как аналогичные запреты не смогли согласовать на уровне ЕС.

О намерении уменьшить квоту на количество выданных россиянам туристических виз заявили в Финляндии. С сентября страна будет еженедельно принимать только около 100 заявлений на выдачу туристических виз от граждан РФ.

По словам главы МИД Финляндии, такое решение было принято, поскольку страна не хочет служить транзитной страной для россиян, направляющихся в другие европейские государства.

Напомним, что накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже сегодня страны ЕС могут достичь соглашения о запрете российских туристических виз.

Хотя ранее он вместо полного запрета призывал "к более избирательному подходу" при выдаче виз. Боррель также отмечал, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

Ранее главы МИД Франции и Германии выступили против полного визового бойкота России. А к призыву запретить выдачу виз россиянам присоединились также Чехия и Нидерланды.

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