Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает прекратить действие правил упрощения визового режима между ЕС и Россией.

Об этом сообщает Die Welt.

Бербок заявила, что хочет разрешить спор о возможной заморозке виз для граждан России компромиссным предложением на встрече с коллегами из ЕС в Праге.

Компромиссом она считает предложение лишь приостановить действие правил упрощения визового режима и выдачи многократных и многолетних виз.

Тем временем глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна выступает против идеи коллективной ответственности россиян за войну в Украине, поэтому не поддерживает всеобщий запрет на въезд россиян в ЕС.

"Коллективное (наказание россиян) я считаю абсолютно неправильным. Мы снова опустим железный занавес. С 24 февраля мы постоянно говорили: это война Путина, это не война русского народа. Мы должны придерживаться этой линии в дальнейшем", - сказал Ассельборн.

Кроме того, Франция, вслед за Германией и Люксембургом, выступила против полного визового бойкота России.

Глава МИД Франции Катрин Колонна накануне встречи министров ЕС в Праге по этому вопросу заявила, что визовый бойкот должен коснуться только российской власти.

Обычные граждане, включая журналистов и студентов, по ее мнению, должны сохранить право выезжать в Европу.

Ранее Politico также сообщало, что запрещать выдачу шенгенских виз гражданам России Европейский Союз не будет. И единственное решение, которое готовятся принять - это замедление их выдачи.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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