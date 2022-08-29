Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных.

Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

После встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном Моравецкий сказал журналистам, что в последнее время "видели, как семьи известных российских политиков развлекаются или отдыхают на пляжах".



"Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление", - сказал Моравецкий.

По его словам, "Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз".

Напомним, власти Украины считают, что страны Евросоюза не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают войну, и включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Ранее мы писали, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян. По словам дипломата, крупнейших российских бизнесменов не должны пускать в Евросоюз, но есть много россиян, "которые хотят уехать из страны, но не готовы там находиться в такой ситуации".