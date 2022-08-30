Нидерланды настаивают на том, чтобы запретить выдавать туристические визы в Евросоюзе гражданам России.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Хекстра в комментарии RTL.

Он сказал, что туристов из России в Европейском Союзе не ждут.

"В Европе мы будем выступать за отказ от туристических виз. Мы проводим четкое различие между туристическими визами и другими визами. С одной стороны, вы хотите межличностного общения, а также хотите установить разницу между государством Россия и российскими гражданами. В то же время мы видим, что подавляющее большинство людей, которые приезжают сюда, часто богатые русские, которые также регулярно связаны с режимом", - заявил он.

Напомним, что среди стран ЕС наметился раскол по поводу выдачи виз россиянам. Часть членов Евросоюза (преимущественно из Восточной Европы) выступает за запрет поездок россиян в ЕС. Другие (например, Германия и Франция) против этого.

Мы также писали, что, по данным Politicо, Евросоюз не будет запрещать выдачу шенгенских виз россиянам, но может ее замедлить.

Этот вопрос будут в Европе обсуждать уже завтра, 31 августа, на встрече глав МИД ЕС.