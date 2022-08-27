Франция и Германия в совместном заявлении призовут ЕС по-прежнему выдавать визы россиянам, не связанным с властями.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст документа, подготовленного ко встрече министров иностранных дел Евросоюза в Праге на следующей неделе (состоится в среду, 31 августа).

Две ведущие европейские державы считают, что ЕС должен продолжать выдавать визы российским студентам, художникам, ученым и специалистам.

"Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе, особенно для будущих поколений", — говорится в заявлении, с которым удалось ознакомиться Bloomberg.

По данным агентства, в качестве компромисса на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить больше денег.

Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок недавно публично выступила за компромисс в вопросе выдачи виз россиянам.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ратовал против полного запрета на визы для россиян.

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