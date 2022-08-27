Глава МИД Германии Анналена Бербок выступает за компромисс в вопросе о предоставлении гражданам РФ шенгенских виз. Об этом она заявила в Копенгагене в ходе беседы с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности их всех за войну, развязанную Владимиром Путиным.

Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.

Напомним, Украина хочет, чтобы визы в Евросоюз выдавали только тем россиянам, кто против войны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян. Он назвал это "единственным способом" отбить у России желание захватывать чужие территории.

Параллельно с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала ограничить туризм граждан РФ в Европу и прекратить выдачу виз россиянам.

После чего премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею премьера Эстонии об отмене выдачи туристических виз в Европу для россиян.

Также о том, что ЕС может прекратить выдавать визы россиянам, сообщил министр по вопросам интеграции и миграционной политики Швеции Андерс Игеман. Игеман предпочитает, чтобы Швеция шла в ногу с ЕС в вопросе виз для граждан России, но он не исключает, что Швеция будет действовать самостоятельно.