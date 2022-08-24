Венгрия не намеренна вводить какие-либо ограничения на выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии (Олафа Шольца - Ред.) и никаких ограничений вводить не планируем", - заявил он.

Также, по его словам, Венгрия не поддержит предложенные Эстонией новые энергетические санкции Европейского Союза против РФ.

Ранее западные СМИ писали, что в Евросоюзе нет единства по вопросу ограничения въезда в Евросоюз для граждан РФ.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают всеобщий запрет на визы для граждан России.

Кроме того, писали, что глава европейской дипломатии Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян.

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