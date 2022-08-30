Запрещать выдачу шенгенских виз гражданам России Европейский Союз не будет. И единственное решение, которое готовятся принять - это замедление их выдачи.

Об этом пишет Politico.

"Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим", - говорится в статье.

Там уточняется, что большинство стран ЕС "без особого энтузиазма" встречают идею восточноевропейских собратьев о полном запрете на въезд гражданам России.

Напомним, этот вопрос будут в Европе обсуждать уже завтра, 31 августа, на встрече глав МИД ЕС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки. Он считает, что нельзя запрещать россиянам получать шенгенские визы.

Также мы писали, что много стран выступают против запрета выдавать визы гражданам РФ. Издание Die Welt писало, что ограничение виз для российских туристов "раскололо Европейский Союз".

Вместе с тем, сообщалось, что в МИД Германии выступили за компромисс в вопросе выдачи виз россиянам.