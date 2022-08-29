В МИД Германии назвали запрет на выдачу виз россиянам неразумным. В ведомстве призвали искать решение по данному вопросу.

"С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ - это не то, что мы считаем разумным в данной форме", - заявил в понедельник, 29 августа, представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

При этом, как отметил представитель министерства, Берлин понимает, что в Европейском союзе существуют разные перспективы по данному вопросу, поскольку "есть разные ситуации в разных государствах - членах ЕС".

"Важно услышать друг друга... и искать решения, приемлемые для всех", - добавил он.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

По данным Bloomberg, Франция и Германия предложат ЕС не прекращать выдачу виз россиянам, но брать с них больше денег.

Как пишет Financial Times, в Европе на этой неделе намерены приостановить действие упрощенных виз с РФ.