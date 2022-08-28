Война в Украине может продолжаться и следующим летом. Такое предположение сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок.

Ранее в МИД Германии заявили, что в случае захвата Донбасса армия РФ перегруппируется и мира в Европе не будет.

Также глава МИД Германии заявляла, что на данный момент не видит шансов на мирные переговоры с Россией.

К тому же, по словам Бербок, санкции против РФ не останавливают войну в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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