Главы МИД стран ЕС намерены на этой неделе приостановить действие соглашения о визах с Россией, пишет Financial Times.

Данное соглашение предусматривает упрощение на основе взаимности выдачи виз для пребывания на срок не более 90 дней гражданам Российской Федерации в ЕС и граждан стран Европейского союза в РФ.

То есть, европейцы собираются отменить упрощенный порядок предоставления виз россиянам.

Вероятно, это и есть компромисс между желанием стран Восточной Европы вообще запретить выдачу виз россиянам и нежеланием это делать Германии, Франции и некоторых других стран Западной Европы.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против полного запрета на визы для россиян. Точно так же и в США не поддержали запрет на визы для всех россиян.

По данным Bloomberg, Франция и Германия предложат ЕС не прекращать выдачу виз россиянам, но брать с них больше денег.

Напомним, Украина хочет, чтобы визы в Евросоюз выдавали только тем россиянам, кто против войны. Идею озвучил президент Украины Владимир Зеленский и поддержал ряд стран, включая Польшу, где разрабатывают решение, которое позволит отказывать россиянам в выдаче виз.