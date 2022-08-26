Начиная с 1 октября Украина присоединится к "таможенному безвизу" с Европейским Союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Таможенный безвиз" - то более быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени", - пишет Шмыгаль.

Суть "таможенного безвиза" в приглашении Украины в Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите (NCTS). Украина вступит в эту организацию с 1 октября 2022 года. Украина станет 36-м членом этого комитета.

Напомним, ранее премьер-министр говорил, что Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году. Он говорил, что в июне удалось добиться от ЕС отмены всех пошлин и квот на украинский экспорт. Также сообщил, что с июля заработал "транспортный безвиз", и уже выполнено около 70% поставленных задач Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также сообщалось, что Шмыгаль анонсировал старт массовой приватизации с 1 сентября. Руководителям областей поручили подготовить неэффективно работающие объекты на продажу.