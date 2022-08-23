В Кабинете министров полагают, что уже до конца 2024 года Украина будет готова ко вступлению в Европейский союз.

Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр на заседании Кабмина пояснил, что в июне удалось добиться от ЕС отмены всех пошлин и квот на украинский экспорт.

По словам Шмыгаля, с июля заработал "транспортный безвиз", и на на сегодняшний день выполнено уже около 70% поставленных задач Соглашения об ассоциации с ЕС.

"До конца года будет введен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь", - рассказал Шмыгаль.

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