Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский установил внутренний "дедлайн" для вступления страны в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью "Forbes Украина".

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", - сказал Кулеба.

Также, по словам главы МИД Украины, решение зависит от Европейского Союза.

Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. Однако, для того, чтобы вступить в ЕС, Украине необходимо выполнить ряд условий. Что означает статус кандидата для Украины, какие появятся преимущества и обязательства, мы рассказывали в отдельном материале.

Мы также писали, что в Кабмине заявили о планах Украины выполнить условия для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.

Также сообщалось, что директор правительственного Офиса координации евроинтеграции Наталья Форсюк считает, что Украина вступит в Евросоюз не ранее 2029 года.

Вместе с тем, мы рассказывали, что министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон считает, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет.