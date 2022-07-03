С начала российского вторжения в Украину расходы на нашу армию существенно возросли и сейчас составляют около 130 млрд грн ежемесячно. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Левому берегу".

"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн – это ежемесячная сумма", - сказал он.

В то же время Шмыгаль уточнил, что всего за месяц Украина тратит около 250 млрд гривен, из которых от таможенной и налоговой службы поступает до 100 млрд грн.

"У нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица. Мы заплатили более 30 млрд грн только в рамках программы "єПідтримка", это почти миллиард долларов", - добавил он.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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