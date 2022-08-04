В Украине с 1 сентября начнется массовая приватизация. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский, а Кабмин и Верховная Рада утвердили для этого необходимую законодательную базу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На селекторном совещании с руководителями областей дал задачу также подготовить все необходимое для приватизации на местах. Поскольку малая приватизация в селах и городках, где люди знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, даст возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и благодаря грантовым программам быстро приступить к работе", - заявил он.

Напомним, что провести в этом году масштабную приватизацию планировали и до войны.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.