В госбюджет Украины уже поступили 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки", - написал Шмыгаль.

Также сегодня президент США Джо Байден сообщил о выделение еще $3 млрд военной помощи Украине. Они пойдут на ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает на западную помощь в 12-16 млрд долларов.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

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