Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нельзя запрещать россиянам получать шенгенские визы.

Об этом он заявил в эфире австрийского телеканала ORF.

"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит необходимую единогласную поддержку", - заявил он.

Вместо полного запрета Боррель призвал "к более избирательному подходу" при выдаче виз.

К полному запрету призывает Украина и ряд стран Восточной Европы.

Напомним, по данным Financial Times, в Европе на этой неделе намерены приостановить действие упрощенных виз с РФ.

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