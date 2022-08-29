Боррель заявил, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нельзя запрещать россиянам получать шенгенские визы.
Об этом он заявил в эфире австрийского телеканала ORF.
"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит необходимую единогласную поддержку", - заявил он.
Вместо полного запрета Боррель призвал "к более избирательному подходу" при выдаче виз.
К полному запрету призывает Украина и ряд стран Восточной Европы.
Напомним, по данным Financial Times, в Европе на этой неделе намерены приостановить действие упрощенных виз с РФ.
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