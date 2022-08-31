Страны ЕС должны сегодня достичь соглашения о возможном запрете российских туристических виз. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вопрос запрета виз туристам из России запланирован на вторую панель сегодняшней встречи министров стран ЕС в Праге.

Ранее Боррель вместо полного запрета призывал "к более избирательному подходу" при выдаче виз. Он также отмечал, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

Тем временем главы МИД Франции и Германии выступили против полного визового бойкота России. А в Нидерландах, Польше, Финляндии и Эстонии ранее призывали полностью запретить выдачу туристических виз россиянам.

Сейм Латвии 11 августа объявил Россию страной, "поддерживающей терроризм", и призвал ЕС приостановить выдачу виз россиянам и белорусам. За запрет также выступил парламент Чехии, председательствующей в Евросоюзе. Здесь предложили странам-членам усложнить выдачу виз россиянам как компромиссное решение.

Напомним, глава МИД Украины Кулеба заявил, что белорусы также должны попадать под визовые санкции ЕС.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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