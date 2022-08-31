Граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно. Беларусь является соучастником в преступлении агрессии, совершенной Российской Федерацией", – ответил Кулеба на вопрос о том, должны ли визовые ограничения затронуть и белорусских граждан.

Министры иностранных дел ЕС обсуждают, среди прочего, вопрос выдачи туристических виз российским гражданам.

Кулеба считает, что запрет выдачи туристических виз российским гражданам является "вопросом самоуважения европейцев".

Глава МИД назвал "полумерой" отмену упрощенного визового режима для россиян, выразив мнение, что именно половинчатые меры в отношении России являются одной из причин, приведших к полномасштабной войне против Украины.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает прекратить действие правил упрощения визового режима между ЕС и Россией. В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что его страна выступает против идеи коллективной ответственности россиян за войну в Украине, поэтому не поддерживает всеобщий запрет на въезд россиян в ЕС.

Кроме того, Франция, вслед за Германией и Люксембургом, выступила против полного визового бойкота России.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Евросоюзе хотят ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России. Он назвал намерения глав МИД ЕС "русофобским кудахтаньем".

Тем временем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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