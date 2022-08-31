Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Евросоюзе хотят ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам России.

Комментарий чиновник дал в своем Телеграм-канале.

Медведев назвал намерения глав МИД ЕС "русофобским кудахтаньем".



"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал Медведев.



Он считает, что "европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции".

Между тем рассмотрение темы запрета шенгенских виз туристам из России запланировано на вторую панель встречи министров стран ЕС в Праге. Это следует из распорядка дня встречи.

Ранее "Страна" писала, что главы МИД Франции и Германии выступили против полного визового бойкота России.

А вот Нидерланды настаивают на запрете выдачи туристических виз россиянам.