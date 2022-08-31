Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза запретить на своей территории российские государственные СМИ.

Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления на Forum 2000 в Праге.

"Ни один российский торговец пропагандой не должен оставаться на территории ЕС. Ни одному российскому государственному телеканалу нельзя разрешать и дальше работать на территории ЕС", – сказал президент.

Ранее в интервью Washington Post Зеленский заявил, что обычные граждане РФ несут ответственность за войну в Украине, и поэтому им должен быть закрыт въезд в другие страны, а уже проживающих за границей россиян нужно отправить в Россию.

Также украинский президент назвал сообщения российских СМИ "информационным террором" и призвал сограждан не доверять и не подыгрывать ему.

"Нашему государству нужен информационный суверенитет. Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли", - пояснил Зеленский.