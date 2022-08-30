Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Старобельской районной государственной администрации Луганской области Виталия Кононова.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента соответствующим указом об увольнении от 30 августа 2022 года.

В указе также уточняется, что Виталий Кононов уволен согласно поданным им заявлением.

Старобельск находится на севере Луганской области, был захвачен в начале полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, это уже не первый указ президента об увольнении правительственных кадров за последнее время. Ранее мы писали, что Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Ярослава Сподара, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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