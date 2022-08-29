Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами иностранных граждан. Среди них - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, приезжавшие в Украину после начала войны, а также другие знаменитые иностранцы.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.

В документе отмечается, что иностранные граждане награждены правительственными орденами за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию нашей страны в мире.

В списках награжденных присутствуют такие известные личности, как Джессика Честейн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, Шон Пенн, директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-посол в Москве Майкл Макфол, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги и многие другие.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский раздал огромное количество государственных наград ко Дню независимости. Их получила масса известных людей - от чиновников до спортсменов, артистов и журналистов.

В списках - боксер Александр Усик, министры Денис Монастырский, Александр Кубраков, Виктор Ляшко и Михаил Федоров, вице-премьер Ирина Верещук, волонтеры Сергей Притула, Виталий Дейнега и Алексей Мочанов, а также актер Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка.

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