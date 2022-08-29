Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами иностранных граждан. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами иностранных граждан. Среди них - актеры Шон Пенн и Бен Стиллер, приезжавшие в Украину после начала войны, а также другие знаменитые иностранцы.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента Украины.

В документе отмечается, что иностранные граждане награждены правительственными орденами за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за весомый вклад в популяризацию нашей страны в мире.

В списках награжденных присутствуют такие известные личности, как Джессика Честейн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, Шон Пенн, директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, госсекретарь США Энтони Блинкен, экс-посол в Москве Майкл Макфол, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги и многие другие.

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

Зеленский наградил иностранцев

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