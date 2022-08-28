Владимир Зеленский раздал огромное количество государственных наград ко Дню независимости. Их получила масса известных людей - от чиновников до спортсменов, артистов и журналистов.

Полный список лауреатов опубликован на сайте президента.

В списках - боксер Александр Усик, министры Денис Монастырский, Александр Кубраков, Виктор Ляшко и Михаил Федоров, вице-премьер Ирина Верещук, волонтеры Сергей Притула, Виталий Дейнега и Алексей Мочанов, а также актер Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка.

Обращает на себя внимание, что Зеленский решил наградить и своего товарища по "Кварталу" Евгения Кошевого. Он получил орден "За заслуги" ІІІ степени". Аналогичный знак отличия будет носить актер-кварталовец Александр Пикалов.

Из неожиданного - орден "За заслуги" третьей степени ушел журналисту Михаилу Ткачу, с которым президент до войны много конфликтовал и препирался на пресс-конференциях. В частности, обвиняя его в слежке за своей семьей.

Также примечательно, что награду получил один из "завхозов" Зеленского - замглавы автобазы ДУС Сергей Тимош. И главбух Госуправления делами Наталья Лемишко.

С орденами теперь и некоторые второстепенные сотрудники Офиса президента - например, консультант одного из управлений некто Иван Хуторный. И несколько других работников Банковой того же уровня.

Среди орденоносцев - семь сотрудников телеканала Игоря Коломойского 1+1. Ни одно другое СМИ в этом списке не собрало столько наград от президента.

Еще три "номинации" взял телеканал "Рада".

Также из известных людей были награждены:

продюсер ICTV Александр Богуцкий орденом князя Ярослава Мудрого V степени;

замминистра инфраструктуры Юрий Васков орденом "За заслуги" ІІ степени;

актер и ведущий Юрий Горбунов орденом "За заслуги" ІІ степени;

корреспонденты "1+1" Нагорная Наталья, Ярмолюк Руслан и Цаплиенко Андрей;

музыканты Виталий Козловский, Арсен Мирзоян, Артем Пивоваров, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Дмитрий Шуров, Евгений Галич, Олег Михайлюта

гендиректор издания "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко;

гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский;

губернатор Валентин Резниченко.

Кроме того, много наград получили представители простых профессий - машинисты, водители, слесари. Многие награждены посмертно.

Напомним, что ранее президент Литвы вручил Зеленскому высшую государственную награду — орден Витовта Великого.