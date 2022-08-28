Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 28 августа, в котором пообещал скорые последствия для российских оккупантов после секретного совещания на Банковой.

Также президент поздравил Донецк с Днём города и шахтера. И заявил, что в Донецке будет установлен украинский флаг.

"Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Но Украина вернется. Обязательно. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, находящихся под российской оккупацией: на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму. Украина все помнит", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что россияне "скоро ощутят" последствия секретного совещания на Банковой с главами силовых ведомств.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сказал, что Украина не пойдет на прекращение огня и новые минские соглашения, потому что это ведет только к потере территорий.

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