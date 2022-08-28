Президент Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности, на котором они обсудили потребности украинской армии, ситуацию на фронте и координацию с западными союзниками страны.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента Украины (ОПУ).

Присутствовали руководители ключевых силовых ведомств: ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ.

"Была заслушана информация об оперативной обстановке на фронте, рассмотрены другие важные вопросы", - говорится в сообщении.

Отдельно участники совещания обсудили потребности украинской армии и координацию с международными партнерами Украины.

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