Переговоры с Россией – "смертный приговор" для Украины, заявил в интервью The Hill советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски", - сказал он.

Подоляк выразил мнение, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и начать еще большее наступление.

При отсутствии переговоров Москва, считает он, сосредоточится на "войне на истощение", чтобы уменьшить международную поддержку Украины до тех пор, пока не победит.

Напомним, ранее у Зеленского объяснили, почему переговоры с РФ об остановке войны невыгодны как для Украины, так и для Европы.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал мирные переговоры с Россией об Украине катастрофой для всей планеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.