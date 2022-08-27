Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении поздравил украинцев с Днём авиации, который отмечается 27 августа.

Он отметил, что за полгода войны 18 лётчиков получили звание героя Украины.

Также Зеленский рассказал, что ко Дню независимости подписал несколько указов о награждении представителей разных профессий, помогающих стране выстоять в условиях боевых действий: волонтёров, коммунальщиков, чиновников, связистов, транспортников, спортсменов, военнослужащих.

"Конечно, я подписал указы о награждении наших воинов в Вооруженных силах, в разведке, в Службе безопасности Украины. В общей сложности с 24 февраля государственными наградами Украины отмечены уже 27 760 наших защитников и защитниц", - сообщил Зеленский.

Эти указы будут опубликованы завтра.

"Я попросил военных и правоохранителей, все органы власти – центральные и в областях, министерства и областные администрации, а также представителей медиа предоставить мне кандидатуры тех, кто заслуживает наград. Тех, кто в окопах, кто поддерживает ребят. Назвать людей, которых знают в армии, которым действительно признательны на передовой. Поддерживающие боевой дух украинцев, нашу веру в себя, которые распространяют правду о войне. Которые мобилизуют помощь Украине за границей. Поддерживающие переселенцев… Волонтеры и чиновники, журналисты и работники коммунальных предприятий, связисты, транспортники и спортсмены, артисты, музыканты, общественные деятели, работники энергетической отрасли, почты… Много разных людей, чьи кандидатуры были предложены. Есть и те, кто награжден, к сожалению, посмертно", - сказал Зеленский.

В конце президент заявил о намерении наградить лидеров стран-партнёров за оказание поддержки Украине.

Напомним, что на День независимости Борису Джонсону в Киеве открыли табличку на "Алее смелости" и вручили Орден Свободы.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

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