Звезда Голливуда, оскароносная актриса Джессика Честейн приехала в Киев, чтобы посетить детскую клинику "Охмадет".

Также она планирует поехать в Ирпень и встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

44-летняя Джессика Честейн с начала войны неоднократно выступала со словами поддержки в адрес Украины.

Она называла "особенными" украинских женщин, которых не пугает перспектива рожать в бомбоубежищах. А еще до войны сделала фотосессию в одежде цветов украинского флага.

Честейн известна по фильмам "Оно", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун", "Люди Икс" и многим другим.

Напомним, что недавно актер Бен Стиллер встретился с Зеленским и назвал его своим героем.

А голливудский актер Ричард Гир поддержал Украину и осудил вторжение РФ, заявив, что "это война со злом".

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.