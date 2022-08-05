Сергея Шнурова на фотографии в "ЛНР" "изобразил" актер Сергей Гарусов.

Об этом сообщил другой актер Георгий Болонев – один из трех человек, изображенных на скандальном фото.

"Сколько шума от одной маленькой веселой фотографии. Я с Сергеем Гарусовым приехал познакомиться с жизнью жителей Донбасса и понять, чем мы им можем помочь. И, как я написал, встретил своего старого знакомого Евгения Викторовича. Когда Сережа Гарусов ходил по улицам Стаханова, то прохожие оглядывались и радостно узнавали в нем Шнурова. Вы не представляете, сколько счастья добавила послевоенному Стаханову одна забавная фотография", - написал Болонев в соцсети.

Ранее в Телеграм-каналах появилось фото, на котором позировали российский бизнесмен Евгений Пригожин (его называют куратором ЧВК "Вагнер"), якобы лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и актер Георгий Болонев (играл в фильме "Турист", снятом по мотивам действий ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике). Каналы сообщили, что они приехали на Донбасс.

Позже Шнуров опроверг свое присутствие на снимке. В пресс-службе группы "Ленинград" также заявили, что исполнитель находится сейчас в Турции, а фотографии являются фотошопом.