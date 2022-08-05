Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров отрицает, что был в Луганской области и фотографировался вместе с куратором ЧВК Вагнер Пригожиным.

"Я тебя не знаю, но ту мудило. Взял мою старую фотку и @ к чьей-то фото. Как школьник, ей богу", - оставил свой комментарий под снимком в сети исполнитель с верифицированного аккаунта (стиль автора сохранен).

В пресс-службе группы "Ленинград" также заявили, что исполнитель находится сейчас в Турции, а фотографии являются фотошопом.

"Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции", - сказал пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин в комментарии ТАСС и добавил, что Шнуров "физически не мог быть в "ЛНР".

Напомним, на фото, которое распространяют в сети, можно увидеть российского бизнесмена Евгения Пригожина (которого называют куратором ЧВК "Вагнер"), лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и актера Георгия Болонева (играл в фильме "Турист" по мотивам действий ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике). Трое якобы приехали на Донбасс. По крайней мере, об этом пишут российские паблики, публикуя совместный снимок россиян в военной форме возле арки памятника стахановскому движению в Луганской области.

"Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте", - подписал снимок Болонев на своей странице "Вконтакте".

Фото сделано в городе Ирмино Луганской области. Предполагается, что Пригожин решил снять новый фильм о ЧВК Вагнер - уже по мотивам боев за Донбасс. Шнуров, к слову, записывал одну из песен для фильма "Турист".

Ранее фронтмен группы "Ленинград" выражал антивоенные мнения, высмеивая действующий в России режим и российских олигархов. Так, в марте 2022 года он выпустил клип на новую песню, в которой жестко высмеял "элиты России", покидающие страну из-за войны в Украине.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.