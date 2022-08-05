Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что уже много месяцев живет в Риге. По словам артистки, ей очень нравится город, который она выбрала. Об этом украинская певица из украинского Ирпеня Киевской области рассказала в интервью латвийскому радио.

Она рассказала, что чувствует себя там уютно. Более того, ей нравятся местные жители.

"Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно", - отметила певица.

Особое место в Риге для Лободы - церковь святого Петра. Именно здесь ее команда снимала клип на песню "Молитва". Певица уверена, что желания, которые запускаешь в космос, обязательно сбываются.

Светлана призналась, что ей нравится Рига своим спокойствием. "Очень спокойные размеренные люди. Все тихо. Очень так размеренно. Много людей пожилого возраста. Очень классно они ходят за ручки в Юрмале. Это так трогательно. Так за ручки держатся. Что хочется старость встретить здесь", - рассказала артистка.

Лобода отметила, что почти все свое время проводит дома. "Я не человек тусовок. Мне моей работы хватает. Так что вы меня нигде не встретите. Я очень домашний человек. Из дома практически не выхожу. Я с детьми круглосуточно", - заявила звезда.

Как писала "Страна", в июне Светлана Лобода посещала родной Ирпень. У себя в Instagram она выложила видео с мэром города Александром Маркушиным у взорванного моста и поговорила с местными жителями. "Я не знаю, что должно произойти, чтоб украинцы простили все то, что происходило здесь", - написала Лобода под видео.

Напомним, ранее она попала в список украинцев, которым закрыт въезд в Россию на 50 лет.

Также "Страна" писала, что Лободу исключили из "черного списка" артистов, поддерживающих войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.