Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал музыканта Сергея Шнурова за провокационную песню "Шмарафон" - злую сатиру на его жену Ксению Собчак. Супруг телеведущей сравнил Шнурова с персонажем "Собачьего сердца" Шариковым, а его творчество - с лаем собаки.

В защиту Собчак Богомолов выступил в своем Инстаграме, в посте с заголовком "О внезапно актуальном".

"Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда-то созданный из неизвестного животного путём пересадки гипофиза он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике группировки ("Ленинград" - Ред.). Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удалён, - неизвестно - однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации", - написал Богомолов.

И добавил, что в лице Шнурова перед нами пример того, как человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально.

"Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и наконец как забудет наш герой, на чем носят очки", - призвал режиссер.

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Ранее "Страна" подробно рассказывала о новом хите Шнурова и реакции на него самой Собчак и ее первого мужа Максима Виторгана.

Мы также писали, как Собчак возмущалась тем, что ее долго допрашивали после смертельного ДТП, участницей которого она оказалась под Сочи.