Российская телеведущая Ксения Собчак появилась на гала-ужине "Vogue Россия" с косой как у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунтах журнала и самой Собчак.

"Как вам образ? Я русская, со мной коса!" - написала Ксения Собчак в подписи к снимкам, на которых она запечатлена в новом луке. В косу Собчак была вплетена красная лента. Образ дополняло такого же цвета платье с корсетным верхом и глубоким вырезом.

Подписчики телеведущей в комментариях из-за косы вокруг головы массово сравнивают Собчак с Юлией Тимошенко: "А-ля Тимошенко", "На Тимошенко похожа", "Похожа на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия", "Тимошенко, ты ли это?".

Отметим, что гала-ужин Russia in Vogue проводился впервые. Он состоялся в Москве 2 декабря. На нем 20 российских дизайнеров представили свои работы, вдохновленные красным цветом.

Ранее "Страна" писала о том, как Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева во время съемок дрэг-шоу устроили страстные танцы на сцене и поцеловались в губы.

Также мы сообщали о том, что недавно Юлия Тимошенко пришла на работу в костюме "Дольче Габбана", инкрустированном камнями.