Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что все плохое в стране происходит из-за него. Правда, при этом он имел в виду свое восприятие происходящего, а не объективную реальность.

Об этом Чубайс рассказал в передаче "Осторожно: Собчак", посвященной его жене Авдотье Смирновой. Выпуск опубликован на YouTube.

Собчак спросила у Чубайса, в какой России он предпочел бы жить: современной или прошлого века. Бывший глава "Роснано" заявил, что имеет некоторое отношение к России сегодняшней, причастен к тому, какой она является, и в связи с этим по-особенному оценивает все ее проявления.

"Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому что я такой великий, а потому, что я это так воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали", - сказал Чубайс.

Он добавил, что все хорошее происходит в России тоже в связи с тем, что было сделано ранее.

"У меня такое искаженное восприятие", - заключил он. При этом на вопрос о том, чего происходит больше, плохого или хорошего, Чубайс ответил, что в разные времена по-разному.

Как писала "Страна", ровно год назад Чубайса уволили из "Роснано", после чего Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

А минувшим летом мы сообщали, что Чубайс предсказал смену мировых элит и "уникальный удар" по России.