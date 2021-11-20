Спустя чуть более месяца после выхода статьи о цифровом будущем человечества бывший помощник Путина Владислав Сурков написал новую. Она также касается темы будущего, в частности, нового передела мира.

Работу под названием "Куда делся хаос? Распаковка стабильности" опубликовал сайт "Актуальные комментарии".

В первых строках Сурков заявляет, что государство прежде всего является инструментом снижения социальной энтропии. И напоминает, что в начале нынешнего века российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки. Двадцать лет стабильности, которых не хватило известному дореволюционному реформатору Столыпину, теперь есть у нынешних властей. И еще будут. По словам Суркова, вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. А наши годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век.

При этом автор задается вопросом: когда порядок навели, что стало с беспорядком? Где теперь хаос, которого вроде нигде не видно? Куда он делся?

И отвечает: еще недавно прибежищем хаоса и канализацией свободы был интернет. Его восхваляли как прекрасную анархию не от мира сего, где все дозволено и где всем от вседозволенности хорошо, забыв, что вообще-то заказчиком и разработчиком интернета является Пентагон.

Все кончилось тем, по словам Суркова, что в сеть пришли с обысками полицейские всех стран, а вскрики юзеров "это был не я, это все моя аватарка" в качестве оправдания не принимались. Призрачные чертоги виртуальной вольности на глазах изумленной публики обрели строгие очертания цифрового концлагеря.

Далее автор пишет: когда правильные слова от слишком частого повторения обессмысливаются, из них испаряется искренность, и символ веры превращается в банальный пароль для получения доступа к системе распределения должностей и привилегий. И тогда существенным становится не то, что люди говорят, а то, о чем они молчат.

Господствующий дискурс утрачивает убедительность и все чаще нуждается в силовой поддержке. А несвоевременные и потому невыговариваемые мысли, идеи и сомнения наполняют молчание завораживающей многозначительностью. В каком-то смысле молчание становится альтернативной идеологией.

По мысли Суркова, идеология молчания тем и неприятна, что не проговорена, а значит, не структурирована, темна и бессвязна. Если (пусть и нескоро) придет ее время, она обрушится на существующий порядок вещей, не формулируя внятных целей. Когда в конце 1980-х молчаливое большинство выманили на политическую арену, никто не смог разобрать, чего же оно на самом деле хочет. Когда же народ попытались разговорить, то наслушались от него такого, что только диву дались и вконец запутались.

В результате запутавшееся руководство Советского Союза открыло беспорядочный "огонь по штабам" и устоям. И все пошло не по плану. Потому что под носом у ЦК и Госплана безмолвно созрело какое-то незапланированное, несоветское, непонятное и неожиданно залихватское общество, готовое при первой же возможности бессмысленно и беспощадно пуститься во все тяжкие. Чем кончилось, известно.

"То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы - открыть систему, "выпустить пар", и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня "социального реактора" чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации - смотрим примеры из 80-х и 90-х", - продолжает Сурков.

Он упоминает об экспорте хаоса, когда социальную энтропию выносят куда-нибудь подальше, экспортируют для утилизации на чужой территории. При этом крупнейшим поставщиком разнообразных беспорядков на мировой политический рынок он называет США.

"Выбросы социальной энтропии политическими системами больших государств так же, как выбросы их экономиками двуокиси углерода, в принципе можно контролировать. Но как далеко должны зайти климатические изменения, чтобы нации договорились по-настоящему, как быть с парниковыми газами? И до какой степени должны обостриться геополитические разногласия, чтобы сверхдержавы выработали новый порядок сосуществования? Исторические примеры неутешительны: и Мюнстерские договоренности, и Венский конгресс, и Ялтинская конференция стали возможны и успешны лишь после того, как хаос достиг уровня ада. Как бы то ни было, необходим очередной раздел сфер влияния. И он (рано или поздно, формально или неформально, тайно или явно) обязательно состоится", - резюмирует Сурков.

А пока что, по его словам, мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов. Но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье. "И Россия получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала", уверен Сурков.

Как писала "Страна", почти в одно время с первой статьей Суркова вышла программная работа Дмитрия Медведева об Украине.

Нередко выступает со статьями и Владимир Путин. Так, летом он высказался по поводу 80-летия начала Великой Отечественной войны.