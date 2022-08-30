Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к гражданам. В нем он коснулся тем законотворческой работы, визита миссии МАГАТЭ и других.

"Страна" приводит главные тезисы Зеленского.

Сегодня Верховная Рада поработала результативно и, в частности, поддержала несколько важных законов и ратификаций, приближающих нас к Европейскому Союзу. Только что президент подписал эти документы: о присоединении к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами и к Конвенции о процедуре совместного транзита. Они являются фактической реализацией таможенного безвиза.

В Украину прибыли представители МАГАТЭ, которые должны посетить Запорожскую АЭС. Киев делает все, чтобы визит прошел безопасно. К сожалению, Россия не прекращает провокаций как раз в тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. В целом ситуация на ЗАЭС и в Энергодаре остается чрезвычайно угрожающей. Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Сегодня ночью говорил об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Днем обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и направление миссии на станцию ​​с гендиректором МАГАТЭ Гросси.

Провел сегодня встречу и с американскими сенаторами Робертом Портманом и Эми Клобучар, прибывшими в Киев.

За минувшие сутки оккупанты жестоко обстреливали Харьков, Николаев, другие города. И почти всюду – гражданскую инфраструктуру.

Активные боевые действия проходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе. Особо отличились бойцы 56-й и 110-й бригад, проявившие максимальную стойкость на Авдеевском направлении.

Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе украинский флаг.

Хочу предупредить всех наших людей в Крыму, чтобы они держались как можно дальше от российских военных объектов: баз и военных аэродромов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о встрече Зеленского с директором МАГАТЭ в Киеве.

Между тем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.