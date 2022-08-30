Офис президента раскрыл полный список советников главы ведомства Андрея Ермака. Он включает 48 человек.

В списке в качестве внештатных советников Ермака кроме прочих указаны Михаил Подоляк, Тимофей Милованов, Сергей Лещенко и Александр Роднянский.

Алексей Арестович числится как внештатный советник Офиса президента (а не главы Офиса президента).

На днях издание "Український тиждень" со ссылкой на официальный ответ Банковой сообщило, что Арестович - один из главных комментаторов ситуации на фронте, которого многие воспринимают как официальный рупор Офиса президента - не числится в списках штатных и внештатных советников Офиса президента Украины.

После публикации Михаил Подоляк подтвердил, что Арестович действительно не является ни советником главы Офиса президента, ни советником любого из его замов.

"Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: "советник Офиса президента Украины. Каким он официально и считается по штатному расписанию", - сказал Подоляк.