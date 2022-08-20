Советник всего Офиса президента Алексей Арестович по следам хайпа на тему, кем он на самом деле работает в Офисе президента (и работает ли), решил описать свои сильные стороны как профессионала.

Соответствующий пост Алексей Арестович разместил в своем Telegram-канале.

Сначала Арестович самоиронично рассказал о своих "талантах".

"За 10 минут могу простую задачу превратить в безысходную ситуацию с кучей проблем", - пишет Арестович.

Далее советник Арестович открыто потроллил ситуацию, связанную с недавними расследованиями в СМИ о том, кем он работает на Банковой.

"Написал заявление в советники собачке Патрону. Тот в ответ облаял", - иронизирует Арестович.

Напомним, что сегодня в СМИ появился документ, исходя из которого Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных советников Офиса президента Украины. При этом в официальном Telegram-канале у Арестовича говорится, что он - советник главы Офиса президента.

Позже Михаил Подоляк подтвердил, что Арестович действительно не является ни советником главы Офиса президента, ни советником любого из его замов.

"Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: "советник Офиса Президента Украины. Каким он официально и считается по штатному расписанию", - сказал Подоляк.

Ранее "Страна" рассказывала, что Алексей Арестович решил вспомнить историю своей зажигательной молодости и провести параллели с современной жизнью.