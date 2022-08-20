Алексея Арестовича нет в списках штатных и внештатных советников Офиса президента Украины.

Об этом сообщает "Український тиждень" со ссылкой на официальный ответ Банковой.

Арестович - один из главных комментаторов ситуации на фронте, которого многие воспринимают, как официальный рупор Офиса президента.

В полученных изданием списках Арестович не значится. В официальном телеграм-канале у Арестовича при этом говорится, что он - советник главы Офиса президента.

Ранее Алексей Арестович после серии видео и нарезок самолюбования перед журналистом Дмитрием Гордоном решил вспомнить историю своей зажигательной молодости и провести параллели с современной жизнью. В сети двояко восприняли такой развлекательный пост о личной жизни от Арестовича, который ранее комментировал в основном военно-политическую повестку.

Напомним, что это не первый скандал, в который попал советник Ермака. Арестович заявлял, что мэр Днепра накрутил конгрессвумен Спартц против Ермака.

Также Арестович говорил, что "женщины в армии - это ужас", за что ЛГБТ-активисты требовали его уволить.

Также он заявлял, что плохо различает активистов и представителей ЛГБТ.