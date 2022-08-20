Украина не допустит того, что случилось в Афганистане и Ираке - куда США направили военной техники на сотни миллиардов долларов, а в итоге она досталась врагу.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке для Newsweek.

"После 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры направили в Афганистан и Ирак военную технику на сотни миллиардов долларов. К сожалению, часть этих средств оказалась в руках врага. В Украине этого никогда не произойдет, не в последнюю очередь потому, что Украина уже продемонстрировала то, чего нет ни в одной из этих стран — желание бороться за себя", - пишет Ермак.

Его статья посвящена тому, чтобы убедить Америку: ее оружие - в надежных руках, президент Зеленский создал "жесточайшую систему контроля" использования того, что получает от союзников, налажена "прекрасная система коммуникаций" с военными США.

Ранее Daily Beast писали, что в Вашингтоне, как в демократических, так и в республиканских кругах, растут опасения, что администрация Байдена воздерживается от поставок Украине определенного оружия, которое даст ей преимущество в войне против РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".