Фракция "Слуга народа" пополнилась двумя депутатами из списка партии. Это произошло после того, как Андрей Костин стал генпрокурором, а Ольга Совгиря - судьей Конституционного суда.

Кандидаты, которые шли по списку после Костина - Артем Михайлюк и Дмитрий Ермоленко - от мандатов отказались. Поэтому их места заняли Александр Васюк и Валентина Короленко.

Александр Васюк – юрист.

"В последнее время активно работает над расширением украино-американских отношений", - сообщают в "Слуге народа".

О нем "Страна" уже писала, что он беспартийный, был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Является исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины", руководителем "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Окончил юридический факультет Харьковского юридического университета им. Я.Мудрого.

Судя по его фото в соцсетях, Васюк значительную часть времени проводит в США.

Валентина Короленко – юристка и финансистка. Имеет опыт работы в госуправлении. Землячка президента Владимира Зеленского.

Мы уже сообщали, что Валентина Короленко из Кривого Рога ранее трудилась таможенной чиновницей в Днепропетровской области.

Она родилась 15 мая 1984 в Кривом Роге, получила диплом магистра по экологии в Криворожском техническом университете. Училась по специальности "Правоведение" в Центре таможенного дела и последипломного образования Академии таможенной службы Украины, а также в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара по специальности "Финансы и кредит".