В Верховной Раде появился новый депутат - Валентина Короленко из Кривого Рога, которая ранее трудилась таможенной чиновницей в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Известно, что Валентина Короленко родилась 15 мая 1984 в Кривом Роге. Она получила диплом магистра по экологии в Криворожском техническом университете. Училась по специальности "Правоведение" в Центре таможенного дела и последипломного образования Академии таможенной службы Украины, а также в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара по специальности "Финансы и кредит".

Вакантные места в парламенте образовались после избрания нардепа-слуги Андрея Костина генпрокурором, а депутатки Ольги Совгири - судьей Конституционного суда.

Кандидаты, которые шли по списку после Костина - Артем Михайлюк и Дмитрий Ермоленко - от мандатов отказались. Поэтому их место заняла землячка президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать в оккупированном Бердянске военную администрацию, главой стала "Слуга народа" Виктория Галицина.

Ранее "Слуга народа" Георгий Мазурашу раскритиковал отрицательный ответ Зеленского на петицию о выезде из Украины мужчин. Он объяснил, что, согласно Конституции, не может быть ограничений по признакам пола.

После этого Кабмин принял решение разрешить с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.