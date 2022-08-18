Президент Владимир Зеленский создал в оккупированном Бердянске Запорожской области городскую военную администрацию.

Соответствующий указ №587/2022 был обнародован на сайте ОП.

Также Зеленский своим распоряжением назначил руководителя Бердянской военной администрации. Им стала Виктория Галицина.

Галицына является депутатом Бердянского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа". Ей 39 лет. Она окончила Бердянский университет менеджмента и бизнеса.

Галицына географически находится в Запорожье и будет выполнять свои служебные обязанности удаленно.

Город находится в оккупации с 28 февраля.

Отметим, что недавно оккупационные "власти" Бердянска заявили, что около 2,5 тысячи жителей города получили паспорта РФ.

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