В МИД официально подтвердили признание недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, как и сообщала накануне "Страна". Потому что те игнорировали просьбу сдать документы на хранения.

Об этом пресс-служба МИД сообщила в комментарии УП.

"За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы", - поясняют в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что дипломатические паспорта выдаются нардепам исключительно для осуществления официальных командировок, а по возвращению в Украину в течение 10 дней документ надо сдать обратно в МИД.

Теперь МИД обещает выдавать паспорта депутатам, когда те действительно будут ехать в официальные командировки от Верховной Рады.

Как сообщалось, дипломатический паспорт аннулировали и у высшего руководства "Слуги народа": первого вице-спикера ВР Александра Корниенко, вице-спикера Елены Кондратюк, главы фракции СН Давида Арахамии и главы партии СН Елены Шуляк.