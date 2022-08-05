Депутатов Верховной Рады теперь будут выпускать за границу в ручном режиме, сообщили источники "Страны".

По их словам, 225 народным депутатам аннулировали дипломатические паспорта. Формальная причина такого решения – парламентарии не сдали их после официальных командировок.

"Кто-то отдал паспорт, еще когда МИД письма отправлял, что нужно сдать, а кто-то этого не сделал. Теперь будут выпускать за границу в ручном режиме: комитет, решение, распоряжение главы и выдача. Потом после возвращения из командировки нужно будет сразу отдавать. Не отдал – аннулировали", – объяснил источник.

"Узкий круг первых лиц ОП будет решать, выпускать или не выпускать того или иного депутата", – добавил он.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что решение относительно выезда из Украины снятых с воинского учета мужчин будут принимать пограничники на основании всех документов, фактов и обстоятельств.

Также пограничники объяснили, могут ли выезжать за границу ограниченно пригодные к военной службе мужчины.