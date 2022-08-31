Восточные государства Евросоюза требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России и ее граждан, а до тех пор угрожают самостоятельно сдерживать поток россиян через границу.

Об этом пишет Financial Times.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва намерены принимать шаги в рамках "национальных мер", которые позволят "решительно сократить поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону".

Угроза со стороны пяти государств-членов прозвучала перед встречей министров иностранных дел блока в среду для обсуждения виз, пишет FT.

Напомним, что накануне представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже сегодня страны ЕС могут достичь соглашения о запрете российских туристических виз.

Хотя ранее он вместо полного запрета призывал "к более избирательному подходу" при выдаче виз. Боррель также отмечал, что запрет Евросоюза на выдачу виз россиянам не будет иметь необходимой поддержки.

Ранее главы МИД Франции и Германии выступили против полного визового бойкота России. А к призыву запретить выдачу виз россиянам присоединились также Чехия и Нидерланды.