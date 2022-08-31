Страны Евросоюза достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией, вместо полного запрета на выдачу виз, согласовать который не удалось.

Об этом сообщил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, теперь визы россиянам будут выдавать реже, ведь с середины июля наблюдается серьезный приток граждан РФ в соседние страны ЕС, "что угрожает безопасности этих государств".

Министр иностранных дел Португалии также заявил, что ЕС может разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян.

А главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными визами россиянам.

Накануне Financial Times выпустил статью, что Восточная Европа угрожает самостоятельно сдерживать поток россиян в ЕС, пока Брюссель не ужесточит меры.

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Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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